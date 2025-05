Harris pidas San Franciscos demokraatide partei naisliikmete toetamiseks loodud ühenduse Emerge America 20. aastapäeva galaüritusel, kus pildus kriitikanooli hiljuti esimest 100 päeva tähistanud Donald Trumpi administratsiooni pihta, vahendas The Associated Press.

Endine asepresident hoiatas, et Trumpi ametiajal võib riiki ees oodata põhiseaduslik kriis, kui kohtud ja Kongress ei suuda presidendile vastu astuda. «See on kriis, mis lõpuks mõjutab kõiki,» märkis Harris. «Sest see tähendaks, et reeglid, mis kaitsevad meie põhiõigusi ja -vabadusi ning tagavad, et igaühel meist on õigus meie valitsuse toimimises sõna sekka öelda, ei omaks enam tähtsust.»