Õpilased peavad õpetajatelt saama eraldi loa selleks, et oma telefoni kasutada kas näiteks õppetöö eesmärgil või enda tervisega seotud probleemide korral. Samuti näeb muudatus ette, et kooli töötajatel on õigus konfiskeerida õpilaste mobiilseadmed, kui need häirivad õppetööd.