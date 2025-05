Viimastel päevadel Iisraeli keskosas kiiresti levivates maastikupõlengutes on viga saanud mitu inimesi, tulele piiri panemiseks on appi kutsutud sõjaväelasi, vahendas AFP.

Iisraeli päästeameti Magen David Adomi teatel on arstiabi osutatud ligemale 23 inimesele, 13 on viidud haiglasse põletuste ja liigse suitsu sissehingamise tõttu. Kannatanute seas on ka kaks rasedat naist ja kaks alla aasta vanust väikelast. Ameti hinnangul kujutavad viimaste aastate suurimad põlengud ohtu sadadele inimestele.