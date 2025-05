President Donald Trumpi administratsiooni mõjukate liikmete lahkumisest peaks teatatama veel täna. Valge Maja ei vastanud esialgu kanali kommentaaripalvele. Fox Newsi andmeil on administratsioonis lisaks Waltzile ja Wongile veel teisigi, kes saavad hundipassi.

Waltz sattus märtsis teravdatud tähelepanu alla, kui selgus, et ta oli loonud suhtlusrakenduses Signal vestluse riikliku julgeoleku tippametnikega, et arutada seal rünnakuid Jeemeni huthi mässuliste vastu, kuid kaasas gruppi ekslikult ka väljaande The Atlantic ajakirjaniku Jeffrey Goldbergi.