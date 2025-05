CNN Luure andmetel muutis Putin Ukraina sõjaplaane

«USA ja lääne ametnike saadud uued luureandmed viitavad, et Venemaa president Vladimir Putin võib olla Ukraina sõjas oma vahetu fookuse nihutanud lühiajalistele eesmärkidele, milleks on tema väe vallutatud ala kindlustamine ja riigi raskustes oleva majanduse elavdamine,» ütlesid mitu asjatundjat CNNile.

Nende sõnul on USA ja lääne luure hinnangul hakanud Putin uskuma sõja seisu pöördumist tema kasuks ning et tal on piisavalt hoogu ja inimjõudu, et jätkata pikemat võitlust Ukraina vastu eesmärgiga vallutada kogu riik.