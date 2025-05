ÜHEKSA ELU Matkal 115 meetri kõrguselt alla kukkunud kass pääses imekombel

Kahe surnukeha kõrvalt leidis politsei aga ka määrdunud ja katkise kassipuuri, mille sees oli elus kass. Kass viidi seejärel loomade varjupaika Best Friends Animal Society. Varjupaiga juht Judah Battista ütles väljaandele USA Today, et kass on umbes 12-aastane ja nad panid talle nimeks Mirage.

«Tähelepanuväärne on see, et tal on paar murdunud ribi ja kahe silmahamba otsad on katki, aga muidu on tema vereanalüüsid normaalsed. Ta sööb ja joob juba ise,» ütles Battista. «Ta on väga armas tüdruk, kellel läheb väga hästi.»