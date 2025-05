Lepinguga, millele kirjutasid alla Ukraina esimene asepeaminister ja majandusminister Julija Svõrõdenko ning USA rahandusminister Scott Bessent, luuakse ühine Ukraina taastamise investeerimisfond, kus mõlemal on võrdne hääleõigus. Lepingu peab veel kooskõlastama ka Ukraina parlament ning Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles, et valitsus soovib selle ratifitseerida 8. maiks.

Ukraina ametnikud on kiitnud, et allkirjastatud leping on Ukrainale palju kasulikum kui selle varasemad versioonid, mis oleks andnud USA-le enneolematud õigused. «See on nüüd võrdne leping, mis avab ukse olulistele investeeringutele Ukrainasse ja võimaldab tootmise olulist moderniseerimist ning meie õiguspraktika uuendamist,» kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Twitteris pärast lepingu allkirjastamist.