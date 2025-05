New Yorgis asuv ÜRO peakorter kõrgub küll majesteetlikult Manhattani linnaosas, ent selle eskalaatorid on üha sagedamini rivist väljas ja nii ronivad diplomaadid ning muud asjapulgad koosolekuruumidesse treppe mööda.

Peasekretär António Guterrese ulatuslikud kärpeplaanid ei aita palju, kui ÜRO liikmesriikide valitsused ei taha liikmemaksu tasuda. 5. mail peaks ÜRO tegema The Economisti andmetel avalduse, et arveid on tasumata ligi 530 miljoni euro ulatuses ja puudu on kokku ligi 17 protsenti ÜRO toimimiseks vajalikust 3,2 miljardit suurusest aastaeelarvest.