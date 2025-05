Kellavaraste jõuk hoiab Riia linna ärevuses

Lõunanaabrite politsei otsib kellavaraste jõuku siiamaani taga, ent kinni nabitud ei ole veel mitte ühtegi inimest ja nüüd kahtlustatakse, et röövlid saabusid Läti pealinna hoopistükkis välismaalt, kirjutas LSM.

Kellapoe turvakaamerad näitavad seda, kuidas röövlid kell 14.20 kauplusesse sisse tulevad. Kaks relvastatud pätti suunduvad otsemat teed poe tagaruumi. Kolmas purustab samal ajal poes oleva kellade vitriini. Videost näeb, et tol vitriinil on turvaklaas.

LSM kirjeldab, et kellavarastel pidid olema täpne ülevaade kellapoes olevast kallihinnalisest kraamist. «Nad teadsid, millised kellad on kõige hinnalisemad ja kus need asuvad.»