Trumpi relvarahu kõneluste algus õhutas Kremli tapahimu

ÜRO ametnikud tegid möödunud nädalal ülevaate olukorrast Ukrainas. New Yorgist on sõja algusest saadik hoitud ärevalt silm peal sellel, kuivõrd rängalt sõda mõjutab Ukraina tsiviilisikuid. Möödunud aasta aprilli kolmel esimesel nädalal tapsid ja vigastasid venelased 848 tsiviilisikut, ent nüüd on sama näitaja 46 protsenti suurem.