Eelmistel valimistel enim hääli saanud parempopulist Calin Georgescu ei saa neil valimistel kandideerida. Rumeenias süüdistatakse Venemaad selles, et see toetas Georgescut massilise sotsiaalmeediakampaaniaga.

Rumeenias on tuhanded inimesed avaldanud meelt põhiseaduskohtu otsuse vastu. Uueks soosikuks on Georgescu asemel tõusnud parempoolseid ja parempopuliste ühendava erakonna AUR 38-aastane liider George Simion, kes on lubanud «seada Rumeenia esikohale».