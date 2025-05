VIDEOLUGU Eeslite võidujooks peatas USAs liikluse

USA edelaosas asuva New Mexico osariigi endises kaevanduslinnas Los Cerrillos pandi korraks liiklus seisma, et korraldada eeslite võidujooks.

Võidujooksuga loodeti rõõmustada kohaletulnud pealtvaatajaid ja tuletada meelde piirkonna kaevandusajalugu.

Mõõtu võttis värvikirev hulk võistlejaid. Võistlusnumbritega ja kammitud ning värviliste sadulatega eeslid lidusid või jalutasid mööda ettenähtud rada enda omanike kõrval, vahendas AP.

«Meil on ametlik eeslite jooks kolmandat korda,» ütles AP-le New Mexico elanik Lisa Kazmar. «Paned oma eesliga stardist minema. Nii me siin kaevanduskogukondades teeme. Jookseme läbi kaevanduste.»

Kazmar märkis, et tähtis on osavõtt. «Ma olen ise võidujooksja, ma ei istu eesli seljas.»

Osavõtjate jaoks on tegemist võimalusega läbida vanad kaevanduste rajad, olla koos oma sõpradega ja leida uusi sõpru. «Võite joosta või võite lihtsalt koos olla. Fenomenaalne päev,» sõnas Kazmar.

Kokku osales võidujooksul AP andmetel üle 70 eesli. Raja pikkus oli 10 kilomeetrit ja pikitud oli see tõusude ning langustega. Kes soovis, võis aga otsustada ka lühema ehk 5-kilomeetrise raja kasuks.

Võistluse võitis Colorado elanik Marvin Sandoval.

«Oleme vist 98 protsendil juhtudest tulnud esimesele kohale. Kõigist võistlustest vaid kolm korda pole me võitnud,» rääkis Sandoval, kelle eesli nimi on Buttercup (eesti keeles tulikas). «Ta on nagu ükssarvik. Üks miljonist. Talle väga meeldib mäest alla ronida. Ta peab kohe ees olema.»

Sandovali sõnul tuleb asja huumoriga võtta. «Kes tuleb päriselt võistlema, on juba kaotanud.»

Asja mõte on meenutada ka seda, kui oluline oli kaevandustes elades ja töötades inimeste ning eeslite vaheline koostöö ja partnerlus. Kogu kaevurite varustus oli eeslite seljas, kirjutas AP.

Distants on piisavalt pikk, et eeslite iseloom nähtavaks tuleks. Mitmed võistlejad pidid oma eesleid meelitama, tagant lükkama või eest tirima. Kõik sellised võtted on võidujooksu ajal lubatud.