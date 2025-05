Venemaa ei ole näidanud mingit valmidust kompromissiks Ukrainas agressiooni lõpetamiseks ning Bildi sõnul on selle põhjuseks osalt ka poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid Venemaal.

«Seda seetõttu, et Venemaa ei ole veel saavutanud oma sõjalisi eesmärke. Kaitsetööstust on tohutute investeeringutega paisutatud. Sajad tuhanded venelased teenivad sõjast head raha. Kõik see muudab Putini jaoks kompromissi leidmise väga keeruliseks,» kirjutab Bild.