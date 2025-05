Enne allkirjastamise tseremooniat lubas tulevane kantsler Merz sakslastele valitsust, mis on otsustanud Saksamaal asjad paremuse suunas pöörata ning viia riiki reformide ja investeeringutega edasi. Samuti ütles ta, et Saksamaast saab riik «kelle häält võetakse kuulda Euroopas ja maailmas». «Me elame sügavate muutuste, sügavate murrangute ja suure ebakindluse ajastul ning seetõttu teame, et meie ajalooline kohustus on viia see koalitsioon edule,» rõhutas Merz.