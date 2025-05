USA juhid sõitlevad Saksamaaga: «see on maskeeritud türannia»

«Saksamaa andis oma luureagentuurile uued volitused opositsiooni jälgimiseks. See ei ole demokraatia – see on maskeeritud türannia. Tõeliselt äärmuslik ei ole mitte populaarne AfD ​– mis sai viimastel valimistel teise koha –, vaid pigem surmav avatud piiride immigratsioonipoliitika, mille vastu AfD on,» kirjutas USA välisminister Marco Rubio Twitteris reedel rõhutades, et Saksamaa peaks kurssi muutma.