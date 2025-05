ÜLEVAADE Rumeenia presidendirallis haaras rooli Trumpi fännist mässaja

«Koos tegime täna ajalugu,» hõiskas Simion pärast lävepakuküsitluste tulemuste avalikuks tulekut edastatud videopöördumises valimispidudel juubeldanud toetajatele. «See ei ole pelgalt valimisvõit – see on võit teile, Rumeenia rahvale, teie väärikuse eest. See on triumf neile, kes ei ole kaotanud lootust, kes endiselt usuvad vabasse, respekteeritud ja suveräänsesse Rumeeniasse,» lisas 38-aastane poliitik, viidates ühiskonnas suurenenud pahameelele pärast põhiseaduskohtu langetatud otsust eelmise aasta detsembris. Nimelt tühistas põhiseaduskohus Venemaa tekitatud valimispettust kahtlustades novembri lõpus toimunud esimese vooru, kus oli enim hääli pälvinud paremäärmuslik ja venemeelne kandidaat Călin Georgescu.