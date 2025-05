POSTIMEES UKRAINAS Droonid muudavad haavatute päästmise keeruliseks

Selles sõjas võib «kuldse tunni» haavata saanud sõdurite elu päästmiseks juba ära unustada. See on sõja uus reaalsus juba mõnda aega. «See on väga hea, kui saame haavatu evakueerida 24 tunni jooksul,» ütles Ukraina 79. dessant-ründebrigaadi meditsiinikompanii asekomandör Ihor (29). «Võib minna ka kaks-kolm päeva. Nädal aega pole ka haruldus, aga seda väga tihti siiski ei juhtu.»