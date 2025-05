Euroopa Parlament loob Euroopa teenetemärgi

Kõik liikmesriigid avaldavad oma silmapaistvaimatele ühiskonnaliikmetele tänu riiklike teenetemärkide või aunimetuste ja autasudega. Loodava Euroopa teenetemärgiga plaanitakse edaspidi tunnustada inimesi ka Euroopa tasandil. Teenetemärk on loodud tugevdama Euroopa identiteeti ja ühtekuuluvust. See on iseäranis oluline praegu, mil seisame silmitsi ülemaailmsete kriisidega.