Britid andsid suurejoonelise avapaugu maailmasõja lõpu juubelipidustustele

«Seda ei juhtu just tihti, et meile tuletatakse meelde kogu põlvkonna vaprust,» ütles 40. eluaastates mees, kelle vanemad põgenesid vahetult pärast sõja puhkemist Poolast. «Pole vahet, kust me tuleme – tunneme ja mõistame kõik selle päeva tähtsust.»