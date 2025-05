Pärast esimest hääletust hommikul võis lugeda muuhulgas pealkirju: «Merzi must ennelõuna», «Enneolematu märk Saksamaa ebastabiilsusest», «See on täielik häbiplekk». Tegemist oli ajaloolise juhtumiga, sest alates 1949. aastast on Bundestagis kantsleri valimisel seni kõigil 24 korral, küll mitu korda väga napilt, kohe esimeses voorus uus valitsusjuht ära valitud.