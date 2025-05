12 kardinali, keda peetakse soosikuks täna algavas konklaavis

​Ajalehe National Catholic Reporter kommentaatori Michael Sean Wintersi sõnul on suur osa viimase saja aasta paavstivalimisi kulgenud üpris kiiresti ja enamasti on võitnud eelnevalt prognoositud favoriit. Ta tõi selle näiteks konklaavid aastatel 1939, 1963 ja 2005.

«Kuigi mõned kardinalid olid favoriidi vastu, sellal kui tema häälte kogusumma iga hääletusringiga suurenes, mõistis opositsioon lõpuks, et valik pole enam favoriidi ja mõne ideaalkandidaadi vahel,» rääkis Winters. «Valik oli, kas minna favoriidi taha või riskida pikale veniva konklaaviga, mis andnuks ülejäänud maailmale signaali, et kiriku juhid on lootusetult lõhestunud.»