Biden sarjas Trumpi Ukraina-poliitikat: ma ei saa sellest hästi aru...

Koduosariigis Delaware'is BBC-ga rääkinud Biden möönis, et kõik, kes usuvad, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peatab pärast võimaliku rahuleppe järel saadud territooriumi oma tegevuse, on lihtsalt rumalad, viidates hiljutisele Trumpi esitatud rahuplaanile, mis näeks ette võimalust, kus Ukraina peaks annekteeritud territooriumid Venemaale loovutama.