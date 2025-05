Missa viib läbi kardinalide kolleegiumi dekaan Giovanni Battista Re ja see on viimane ametlik jumalateenistus enne seda, kui kardinalid välismaailmast eralduvad, et valida mantlipärija 21. aprillil surnud paavst Franciscusele ja juht 1,4 miljardile maailma katoliiklasele.