Trumpi kavatsustest andis teada uudisteagentuur The Associated Press (AP), viidates kahele asjaga kursis olevale, ent anonüümseks jääda soovinud USA ametnikule.

Araabiamaad on aastate jooksul soovinud, et muudetaks Iraani lõunaosaga piirnevat veekogu, olgugi et just Iraanil on sellega enim ajaloolisi sidemeid.