Leedu luure hoiatab: 9. mail peab olema valmis Putini-meelsete provokatsioonideks

Vene vähemus külastab aga samal päeval Leedus Nõukogude sõdurite haudu ja varem on nende nõukogude aja mälestusmärkide juures olnud palju konflikte, märkis LSM.

VSD hinnangul on Kremli Leedu-vastane tegevus muutunud intensiivseks, Balti riike pommitatakse vaenulike ja radikaalsete inforünnakutega, et levitada Putini-meelseid narratiive.

Balti riike süüdistatakse ajaloo ümberkirjutamises ja natsismi rehabiliteerimises – need süüdistused on sagedamini esil ja levib ka üleskutseid sõjalise jõu kasutamiseks Baltikumi vastu, seisis VSD avalduses.

LRT kirjutas veel, et Putini režiim on aktiivselt tootnud ja levitanud Kremli ametlikku ajaloonarratiivi kajastavat kirjandust, sealhulgas Leedu ajalooga seotud teoseid. Mõnda neist väljaannetest on püütud ka Leedu piires levitada.