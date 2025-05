Ukraina paiskab rindele rohkem kui veerandi kõigist oma vangidest

«Tänaseks on Ukraina relvajõudude ridadesse astunud üle 8300 süüdimõistetu ja veel 1000 avaldust on menetlemisel. Oleme mobiliseerinud ka sadakond naist. Kui rääkida selle algatuse potentsiaalist, siis meie ennustuste järgi saavad seda võimalust ära kasutada ja riiki kaitsta umbes 20–30 protsenti Ukraina süüdimõistetute koguarvust,» ütles ta.

Pikalov märkis, et Ukrainas on hetkel süüdi mõistetud ja vahi all 37 000 inimest. Kuid kehtestatud kriteeriumide põhjal ei sobi mitte kõik neist mobiliseerimiseks. Näiteks ei kuulu mobiliseerimisele isikud, kes on süüdi mõistetud terrorismis, korruptsioonis ja seksuaalkuritegudes või riigi julgeoleku vastastes kuritegudes.