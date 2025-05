KOHALIK VAADE Kreekas vahistatud Vene spiooni võrgustik ulatub Leeduni

Kreeka riikliku luureteenistuse (NIS) ja politseiuuringute järgi on 29. aprillil Kirde-Kreeka linnas Alexandroupolises vahistatud 59-aastane kreeka päritolu Gruusia mees seotud Venemaa spionaaživõrgustikuga (võimalik, et GRU), mis ulatub ka Leetu.

Alexandroupolise linn on viimastel aastatel NATO-le väga oluliseks muutunud, sest selle sadama kaudu roteerivad USA ja teiste NATO liitlaste relvajõud idapoolsete riikide, nagu Rumeenia ja Bulgaaria suunas. Samuti liigub sadamast läbi lääneriikide abi Ukrainale.

59-aastase maalri värbas Leetu saabunud ja seal märtsis kohalike võimude poolt vahistatud mees. Värbaja olevat ka varem tegelenud jälitusega Venemaa luureteenistuste heaks. NIS oli 59-aastast vahistatut jälginud juba väidetavalt eelmise aasta augustist alates. Teda kirjeldatakse kui isikut, kellel on kriminaalne minevik Kreekas ja välismaal ning sidemed organiseeritud kuritegevusega, kuid luureteenistus leidis, et ta on tegutsenud ka välisluureteenistuste huvides ja õõnestanud riigi julgeolekut.