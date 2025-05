«Kevad on meile taas vingerpussi mänginud. Läti loodus üllatab meid. Meenutame, et 18. aprillil oli 30 plusskraadi, ent nüüd on pikemat aega, ja veel vähemalt kaks nädalat, väga külmad ilmad. Mida see tähendab mesilaste pidamisele? Segadust – seda ka mesilastele,» tõdes Kuldīga mesinik Ieva Bergholde Läti rahvusringhäälingule.