KOLME VOORU TULEMUS Tuli teine suitsusignaal Vatikanist

Nagu Vatican Newsi kommentaatorid Roomast just kirjeldasid, vallandus Püha Peetruse väljakul signaali oodanud rahva seas kõigepealt elevus ja inimesed võtsid välja oma telefonid, et seda musta suitsu pildistada. Seejärel hakkas inimmass aga vaikselt minema valguma - tõenäoliselt selleks, et võtta vahepeal lõunat ja ehk pärastlõunal taas uut suitsusignaali ootama tulla.