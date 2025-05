New Yorkis Manhattani Püha Patricku katedraali juures märkis 66-aastane Rosaria Vigorito, et tundis juba paariminutilise jalutuskäigu jooksul õhus põnevust. Miamist pärit kunstniku sõnul loodab ta, et 69-aastasest Chicagost pärit paavst Leo XIV-st (kodanikunimega Robert Francis Prevost) tuleb reformistlik kirikupea.