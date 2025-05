Leedu tahab Ukrainalt osta meredroone

«See on üks relvadest, millest me ukrainlastega räägime, ja vaatame, mida on võimalik ette võtta,» rääkis kaitseminister Sakaliene, lisades, et leedukate mõte on osta uusi relvi põhimõttel, et pool ostust jääb Leedusse ja pool varustusest liigutatakse Ukrainasse.