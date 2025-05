ÜLEVAADE Xi lubas seista koos Putiniga USA «hegemoonilise kiusu vastu»

Kremli andmetel on Natsi-Saksamaa üle saavutatud võidu 80. aastapäeva paraadile 9. mail tulemas vähemalt 29 riigi liidrid, nende hulgas Brasiilia ja Serbia presidendid, kuid ka ELi liikmesriigi Slovakkia vasakpopulistlik peaminister Robert Fico. Putin ütles aga juba selle kuu alguses, et pidustustel on Xi Jinping Venemaa jaoks «peamine külaline» ning sellele kohaselt oli eilne päev pühendatud kohtumistele kahe liidri vahel.