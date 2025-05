Kiievi ja Budapesti suhted on jahedad, sest Ungari rahvuslasest peaminister Viktor Orbán asus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse avalikult Moskva poolele ja on keeldunud Ukrainale sõjalist abi saatmast. Orbán on vastu ka Ukraina soovile ühineda Euroopa Liiduga.