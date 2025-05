Idapoole jääb kehvasti valvatud ja kohati ka ebamääraselt maha märgitud 2200 kilomeetri pikkune piir Maliga, mis koos samuti Saheli regiooni moodustavate naabrite Burkina Faso ja Nigeriga on räsitud džihadistlike rühmituste vägivallast. Et hallata tohutut, peamiselt kõrbest koosnevat alla, on võtnud Mauritaania kasutusele üksküürkaamelid, kellega on mugav liigelda liivasel pinnal, kus jäävad hätta isegi maastikusõidukid.