Piisav rohkem kui miljoniks mürsuks aastas: Venemaa rajab Siberisse uut lõhkeainetehast

Venemaa on Ukraina vastu peetavas agressioonisõjas kasutanud ära ülekaalu tulejõus, kuid riigi mürsu- ja muu laskemoona varud on USA ja Ukraina väitel kokku kuivamas, mistap on Kreml pidanud importima suures koguses mürske Põhja-Koreast. Enda tulejõu kasvatamiseks laiendab nüüd Venemaa aga lõhkeainetehast Siberis Biiskis, mis jääb välja Ukraina droonide ründeulatusest.