Lvivis haagiti kohtukulli küüned Putini ja Lukašenka turja külge

«Eritribunali eesmärk on võtta vastutusele need inimesed, kes on toime pannud agressioonikuriteo ehk tegelikult otsustanud algatada sõja Ukraina vastu,» selgitas Postimehele välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Kerli Veski.