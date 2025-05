TRELLID OOTAVAD «Idiootlikul missioonil» Briti mehed mõisteti süüdi riigi kuulsaima puu maha saagimises

Vandekohtunikud leidsid täna pärast viis tundi kestnud vaagimist, et mehed on süüdi nii 622 191 naela (734 600 euro) suuruse kahju tekitamises kuulsale puule kui 1144 naela (1350 euro) suuruse kahju tekitamises UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvale Hadrianuse vallile, millele puu langes, vahendas The Times.