Mehhiko kaebas Google'i Mehhiko lahe ümbernimetamise tõttu kohtusse

«Google on juba kohtusse antud,» lausus Sheinbaum täna. «Mida me ütleme, on see, et Google peaks panema Ameerika lahe sinna, kus see on Ameerika laht, mis on osa, mis vastab Ameerika Ühendriikide territooriumile, ja panema Mehhiko lahe territoriaalsesse osasse, mis vastab Mehhikole ja Kuubale.»