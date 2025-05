Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles täna Vene režiimi juhile Vladimir Putinile, et avanenud on «võimaluse aken» jõudmaks kokkuleppele Moskva ja Kiievi vahel ning et Ankara on valmis võõrustama kahe poole kõnelusi, teatas Türgi riigipea kantselei.