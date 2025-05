«Me nüüd teame kindlalt, et Varssavis Marywilska kaubanduskeskuse suure põlengu põhjustas süütamine, mille tellisid Vene eriteenistused,» märkis Tusk eile hilisõhtul ühismeediaplatvormil X. «Mõned kurjategijad on juba kinni peetud, ülejäänud on tuvastatud ja neid otsitakse. Me saame teid kõiki kätte!»