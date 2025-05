«Ei ole veel mingeid märke selle kohta, et Ameerika Ühendriigid viiksid alliansi kaitseplaanides osaleva väe välja ära India-Vaikse ookeani piirkonda,» ütles ta USAsse suundudes, kus ta kohtus Pentagoni ametnikega, sealhulgas staabiülemate ühendkomitee aseesimehe admiral Christopher Gradyga.

Dragone ütles, et ta ei ole veel kuulnud, et Pentagon nende plaanidega edasi liiguks, kuid lisas, et Euroopa riigid suudavad korvata osa USA väe lahkumise, sealhulgas õhutõrje, elektroonilise sõja vahendite, strateegilise õhutranspordi ja droonide osas.