ÜLEVAADE Zelenskõi mängis Putini nurka

USA president Donald Trump avaldas Zelenskõi üleskutse järel toetust kahe riigi kohtumisele. «Ma nõudsin väga tungivalt, et see kohtumine toimuks. Ma arvan, et sellest kohtumisest võib tulla suuri asju,» ütles ta pressikonverentsil, lisades, et ta kaalub samuti Istanbuli lendamist. Trump on viimastel nädalatel suurendanud survet Kremlile ning kahelnud Putini valmisolekus rahuks. Enne Zelenskõi lüket jõudis veel algselt Euroopaga koos relvarahu nõudnud ning sanktsioonidega ähvardanud Trump nõuda, et Ukraina nõustuks «viivitamatult» Putini ettepanekuga kõnelusteks, sest seeläbi saaks kindlaks teha, kas rahu on võimalik ning USA ja Euroopa teaksid, kuidas edasi minna.