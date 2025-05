«Praegu suundub väga suur hulk piiririkkujaid Poola poole. Me ei saa välistada, et ühel hetkel võidakse need vood Lätti ümber vangerdada,» ennustas Läti piirivalvejuht Guntis Pujāts märtsi keskel – ja nii juhtuski. Lätis toimuvad 7. juunil kohalikud valimised, selle veerel aitab põgenike ümber käiv madin õõnestada isamaaliste valitsusparteide jalgealust.