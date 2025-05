Saudid veeretasid rämpstoidumaia Trumpi tervitamiseks kohale ratastel McDonald’si restorani

Trumpi kiindumus McDonald’si roogadesse on laialt teada: oma esimesel ametiajal pakkus ta kiirtoitu Valge Maja vastuvõttudel ja mullu presidendivalimiste kampaania ajal serveeris ta kaamerate ees McDonald’sis friikartuleid. Trumpi väimees Jared Kushner on väitnud, et äi armastab eriti Big Maci ja Fillet-O-Fishi burgereid.