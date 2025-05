ÜLEVAADE Lääs ähvardas võimalike kõneluste eel uute sanktsioonidega

Kuigi Kreml kinnitas, et Vene delegatsioon on täna Istanbulis kohal, polnud eile õhtuks selge, kas see tähendab, et Putin ise istub läbirääkimiste laua taha või kui ei, siis kelle ta Ukraina poolega kohtuma saadab. Kinnitamata andmed Vene ja USA meedias väitsid, et delegatsiooni moodustavad välisminister Sergei Lavrov ja Putini välispoliitikanõunik Juri Ušakov. Kommersant teisalt teatas, et Lavrov Türki ei sõida.