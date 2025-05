«Kodanike Platvorm ning PiS võitlevad muuhulgas ka selle eest, et just nendevaheline poliitiline konflikt edasi kannaks – fenomen, mis on väga pikalt olnud kahe erakonna teenistuses. Noorematele poolakatele paistab see nagu dinosauruste püherdamine,» kirjeldas toimuvat Politico veergudel Varssavi ülikooli sotsioloog Przemysław Sadura.