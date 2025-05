ÜLEVAADE Trumpi Pärsia lahe tuuri viis teemat: suurimast kaitsekoostöölepingust Süüria sanktsioonideni

1. Trumpi sõprus Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga​​

Bin Salman näitas endisele kinnisvarahaile Trumpile oma pealinna pilvelõhkujaid, mida Trump nimetas majesteetlikuks, vahendab CNN. Trump ütles otse, et kroonprints meeldib talle väga. «Ta meeldib mulle väga. Sellepärast me anname nii palju, teate? Liiga palju,» ütles Trump naeratades. «Sa meeldid mulle liiga palju.»​ Suure sõpruse taustal on Trumpi pojad Donald Jr. ja Eric käinud eelmistel kuudel Pärsia lahe riikides äri ajamas ning CNNi kohaselt on Trumpi pereäride maht piirkonnas Trumpi esimesest ametiajast alates kolmekordistunud.