PROPAGANDAMASIN? Muski tehisaru Grok ülestunnistus: mu loojad palusid rääkida valgete genotsiidist kui tõest

Groki «valgete genotsiidi» juhtum tuleb ajal, mil Musk ja USA president Donald Trump on süüdistanud LAV-i valgete afrikaanide tagakiusamises ning genotsiidis. Selle nädala algul võttis kõik pagulasprogrammid peatanud USA siiski vastu esimesed valged pagulased LAV-ist. Muski sotsiaalmeediaplatvormil X, kuhu on sisseehitatud ka Grok, on postitatud laialdaselt kuvatõmmiseid eilsetest juturoboti vastustest.