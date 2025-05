Mitme riigi prokurörid süüdistavad NATO töötajaid korruptsioonis relvahangete sõlmimisel

Belgia prokuratuur teatas, et uurivad võimalikku korruptsioonijuhtumit hankelepingute sõlmimisel, millega on seotud NATO praegused ja endised töötajad. Belgias on vahi alla võtnud kaks inimest, kellest üks vabastati ning Hollandis üks 58-aastane kaitseministeeriumi endine ametnik ja veel kaks isikut.