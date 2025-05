ÜLEVAADE Trump võtab ainsate põgenikena vastu valgeid lõuna-aafriklasi

Asevälisminister Christopher Landau tervitas USA lippe lehvitavaid peresid sõnadega: «Ma tahan, et te teaksite, et olete siin tõeliselt teretulnud.» Valitsuse tšarterlennuga Ühendriikidesse toimetatud Hollandi juurtega inimesi oli Dullesi lennujaama tervitama tulnud mitu riigiametnikku, nende seas asevälisminister ja sisejulgeoleku aseminister Troy Edgar. Esimesed 59 põgenikeprogrammi raames LAVist lahkunud afrikaani asustatakse edasi ümber kümnesse Ühendriikide osariiki.

Samal päeval teatas Trumpi valitsus, et lõpetab seadusliku kaitse staatuse Afganistani kodanikele. Kui Landault päriti, miks Ühendriikidesse on oodatud põgenikena afrikaanid, aga mitte afgaanid, vastas aseminister, et «neid on lihtsam meie riiki assimileerida», vahendab The Guardian.